Flamengo goleia o Corinthians: 3 a 0

Com um grande primeiro tempo, o Flamengo reencontrou a vitória hoje, na ILha do Urubu, ao vencer o Corinthians por 3x0, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o time subiu para a sexta posição, com 53 pontos. Os gols foram marcados por Mancuello, Diego e Felipe Vizeu, ainda no primeiro tempo.

Pelo Brasileiro, o time volta a campo contra o Santos, no próximo domingo (26), contra o Santos, na Ilha do Urubu. Mas antes, o time encara o Junior Barranquilla, quinta-feira (23), no Maracanã, na primeira partida da semifinal da Copa Conmebol Sul-Americana.

O Flamengo entrou em campo sabendo que só a vitória interessava. O time precisava dos três pontos, depois de duas derrotas, para continuar na luta por uma vaga na Libertadores de 2018. E foi apertando o Corinthians que o time se comportou nos primeiros 45 minutos. O time paulista não passava do meio campo e o time continuava em cima. Aos 21, deu resultado. Mancuello fez bela jogada e chutou colocado no ângulo, de fora da área, abrindo o placar.

Mantendo a pressão, e buscando resolver o jogo, o Flamengo apertou ainda mais e aos 31, Geuvânio foi derrubado na área. Pênalti que Diego bateu e ampliou. À vontade em campo, o terceiro era questão de tempo. Após falha da zaga corintiana, Vizeu aproveitou e chutou na saída de Cássio, para fazer o terceiro.

O segundo tempo foi protocolar. Com o placar resolvido, o Flamengo tratou de tocar a bola e deixar o tempo passar. A única chance de gol rubro-negra foi apenas aos 31, com Diego. Everton Ribeiro roubou a bola da zaga e achou o meia na entrada da área. O camisa 35 limpou para a perna esquerda e chutou rente à trave de Cássio.

O Corinthians teve boas chances, mas sempre esbarrou na ótima fase de Diego Alves, que aparecia no último momento para segurar. Procurando dar opotunidades e descansar alguns jogadores, Rueda lançou Lincoln, Everton Ribeiro e Rodinei nos lugares de Felipe Vizeu, Geuvânio e Mancuello, respectivamente. Foi as estreia do jovem Lincoln no time profissional, com muita disposição, briga pela bola e trabalho para a zaga corintiana.

Mas com os 3x0 do primeiro tempo, não havia muito o que disputar no final. O Flamengo tocou a bola, a torcida comemorou e o juiz apitou para acabar.

