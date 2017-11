Dupla Melo e Kubot vai à decisão do Torneio dos Campeões de tênis

Após perder o último jogo da fase de grupos no Torneio dos Campeões da ATP, a dupla do brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot venceram a semifinal contra o neozelandês Michael Venus e o americano Ryan Harrison, garantindo vaga na decisão de duplas do torneio.

A partida não representou maiores dificuldades para a dupla Melo e Kubot. Após 1h04m de jogo, o placar apontou parciais de 6/1 e 6/4.

Melo e Kubot vão enfrentar na final o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers, que defendem o título neste domingo, às 13h30 (de Brasília). Kontinen e Peers impediram a possibilidade de uma decisão inédita entre brasileiros ao vencerem Bruno Soares e Jamie Murray na semi-final.

Em Londres, Melo e Kubot vão disputar a 10ª final da temporada. A dupla número 1 do mundo busca o sétimo título no ano, incluindo as taças de Wimbledon e dos Masters 1.000 de Miami, Madrid e Paris.

Esta será a segunda decisão de Melo no Torneio dos Campeões. Ao lado do croata Ivan Dodig, ele perdeu para os gêmeos americanos Bob e Mike Bryan em 2014.