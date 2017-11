Com Buffon no banco, Juve perde para Sampdoria no Italiano

Com o goleiro Gianluigi Buffon no banco de reservas, a Juventus foi derrotada por 3 a 2 pela Sampdoria neste domingo (19) em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Italiano.

A Sampdoria dominou o jogo e logo abriu 3 a 0. A Juventus conseguiu descontar apenas nos acréscimos com um gol de pênalti de Higuaín e com Dybala, que marcou o segundo nos minutos finais. Com o resultado, a Velha Senhora vê a vantagem do líder Napoli aumentar para quatro pontos e interrompe uma sequência de quatro vitórias seguidas.

Além disso, a Juve tem a vice-liderança em risco já que a Inter de Milão ainda joga essa rodada e pode vencer.