Vasco faz treino forte com destaque nas bolas paradas para duelo contra Atlético-PR 

A véspera da importante partida contra o Atlético Paranaense foi de muito trabalho no Vasco da Gama. Na manhã deste sábado (18/11), algumas horas antes de embarcar para Curitiba, o elenco cruzmaltino treinou forte no Complexo Esportivo de São Januário. A atividade foi comandada pelo treinador Zé Ricardo e teve um viés tático, com ênfase nas bolas paradas ofensivas e defensivas.

O jogo diante do Furacão marcará o retorno do jogador que mais atuou com a camisa cruzmaltina na atual edição do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Martín Silva, que foi substituído por Gabriel Félix nas três últimas rodadas por estar defendendo a Seleção do Uruguai. O goleiro, inclusive, foi titular da Celeste em dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2018, contra Polônia e Áustria.

- Ainda vamos definir qual será a nossa escalação em Curitiba, mas temos como certo o retorno do Martín Silva, que estava com a Seleção do Uruguai. Quando soubemos da convocação dele sabíamos que teríamos a oportunidade de colocar os meninos para jogar. O Gabriel foi bem nas partidas que atuou, o próprio Jordi também, mas a experiência do Martín ajuda bastante. O retorno dele é importante para nós, ainda mais numa reta final, onde tantos clubes brigam pelo mesmo objetivo que o nosso - comemorou o técnico Zé Ricardo.

Vasco e Atlético Paranaense se enfrentam neste domingo (19), às 19 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba. Válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o confronto será o 46º entre as equipes. O último encontro aconteceu no primeiro turno, em Volta Redonda, e o Furacão venceu por 1 a 0. O retrospecto, porém, é favorável ao Gigante da Colina: 23 vitórias, 11 empates e 12 derrotas.

Com site oficial do Vasco