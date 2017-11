Para duelo contra o Flamengo, técnico Fábio Carille relaciona 23 jogadores

Depois do treino deste sábado (18) no CT Dr. Joaquim Grava, o técnico Fabio Carille definiu os jogadores relacionados para a próxima partida pelo Campeonato Brasileiro, o confronto fora de casa contra o Flamengo, que acontecerá no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, domingo (19), às 17h (de Brasília). O Timão vai com 23 atletas para o confronto que marca o primeiro jogo após a conquista do heptacampeonato alvinegro.

Neste sábado, Carille promoveu um treinamento dividido em duas partes. Na primeira, juntou todos os jogadores e fez uma atividade de titulares contra reservas. Na seguinte, chamou os prováveis 11 iniciais para o tradicional treino fantasma. Enquanto isso, o restante do elenco trabalhou em outro campo do CT Dr. Joaquim Grava.

Confira os 23 relacionados para o jogo contra o Flamengo

Goleiros: Cássio e Caíque França

Laterais: Fagner, Moisés e Léo Príncipe

Zagueiros: Balbuena, Léo Santos, Pablo e Pedro Henrique

Volantes: Camacho, Fellipe Bastos, Gabriel, Marciel, Paulo Roberto e Maycon

Meias: Danilo, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Pedrinho e Rodrigo Figueiredo

Atacantes: Jô, Kazim e Romero

Com site oficial do Corinthians