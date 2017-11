Fluminense faz trabalho intenso pensando na Ponte Preta

O técnico Abel Braga comandou uma extensa atividade técnica na manhã deste sábado, no CTPA. Pela primeira vez desde a partida contra o Corinthians, todos o jogadores foram a campo, com exceção dos que estão tratando no DM. Ao todo, o treinamento durou aproximadamente duas horas.

A partida contra a Ponte Preta é considerada fundamental, pois pode livrar o Fluminense da possibilidade de rebaixamento. O Tricolor tem 43 pontos contra 39 da equipe de Campinas. Em caso de vitória o Clube das Laranjeiras abrirá sete de vantagem para o Z-4 e não poderá mais ser alcançado pelos quatro últimos colocados.

O Fluminense conta com o apoio do torcedor para conquistar os três pontos nessa partida. Os ingressos já estão a venda. O confronto com a Ponte Preta, valido pela 36 rodada do Campeonato Brasileiro será na segunda-feira, às 17 horas, no Maracanã.

