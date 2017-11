Neymar muda de casa na França por 'questões de segurança'

Morando há pouco mais de três meses em Paris, na França, Neymar já precisou trocar de residência.

Segundo informou o jornal francês "Le Parisien", o craque brasileiro mudou de casa por "questões de segurança".

A antiga residência de Neymar ficava em Bougival, no norte da França. No entanto, a chegada do astro fez a pequena cidade de nove mil habitantes perder a sua tranquilidade.

De acordo com alguns moradores, as autoridades francesas precisaram intervir diversas vezes na casa vizinha de Neymar, pois algumas pessoas a invadiam e ficavam observando o que acontecia na residência do atleta.

O jogador ficou incomodado o assédio e decidiu mudar de vizinhança. Segundo a publicação, a nova moradia do brasileiro é mais segura.