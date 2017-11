Flamengo perde para Coritiba pelo Brasileiro

A noite não foi boa para o futebol rubro-negro. Na partida realizada no Couto Pereira, o Flamengo foi derrotado pelo Coritiba por 1 a 0, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o revés, o time se manteve na sétima colocação, devido aos demais resultados da rodada. O time volta a campo no domingo (19), contra o Corinthians, na Ilha do Urubu, às 17h.

O primeiro tempo começou mal para o Flamengo. Logo aos sete minutos, após cobrança de falta, Cléber Reis ganhou no alto e cabeceou para abrir o placar para os donos da casa. A bola ainda bateu em Juan, desviando de Diego Alves. O time então foi para cima, em busca do gol de empate. Na sua melhor chance, Everton chutou forte de dentro da área, para boa defesa do goleiro Wilson, que deu rebote. A bola sobrou para Paquetá, na pequena área, que chutou, mas Wilson defendeu de novo.

Aos 24, Everton sentiu a coxa e deixou o campo para a entrada de Felipe Vizeu. Aos 35, outra grande oportunidade. Após cobrança de escanteio, Juan subiu de cabeça, mas a bola parou em Diego na linha da pequena área. O camisa 35 tentou o domínio, mas perdeu a bola e não finalizou, e o primeiro tempo terminou em vantagem rival.

A segunda etapa foi bem parecida, com o Flamengo jogando contra uma equipe que só pensava em se defender. O time, porém, criava poucas chances claras de gol, apesar da posse de bola muito maior. Aos 14, Rueda trocou Marcio Araújo por Vinicius Junior e jogou o time para cima do Coritiba.

Aos 17, grande chance. Cruzamento de Renê, Éverton Ribeiro ajeitou para Diego, mas na hora da finalização, Alan Santos cortou pela linha de fundo evitando o empate. O Flamengo continuava tentando nos cruzamentos, mas sem sucesso. No último minuto, Paquetá teve uma cobrança de falta na entrada da área para tentar o gol, mas a bola subiu por cima do travessão e o time acabou amargando a derrota no campo adversário.

Com site oficial do Flamengo