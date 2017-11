Ferrari pilotada por Schumacher é leiloada por US$7,5 milhões

Uma Ferrari pilotada pelo alemão Michael Schumacher no circuito de Mônaca foi leiloada pela casa Sotheby's, em Nova York, nos Estados Unidos, por US$ 7,5 milhões (cerca de R$ 24,6 milhões).

A Ferrari foi guiada pelo heptacampeão de Fórmula 1 em 2001, em corrida vencida por ele e no ano em que o alemão faturou seu quarto título na categoria.

O valor arrecadado pelo carro do alemão, que foi um dos mais disputados no leilão, superou as expectativas iniciais que eram arrecadar um valor entre US$ 4 milhões e US$ 5 milhões. O nome do comprador não foi revelado.

"Isto não é uma obra de arte, mas todos nós crescemos entre automóveis, sonhamos com automóveis e penso que não faz mal fazer uma pequena concessão neste leilão", explicou o responsável da Sotheby's, Grégoire Billault.

Em dezembro de 2013, Schumacher sofreu um grave acidente de esqui nos Alpes franceses, batendo a cabeça em uma pedra. O ex-piloto ficou em coma e precisou passar por diversas cirurgias. Atualmente, pouco se sabe sobre seu estado de saúde.