Conheça as 32 seleções que irão para a Copa do Mundo de 2018

Na madrugada desta quinta-feira (16), a seleção do Peru derrotou a Nova Zelândia por 2 a 0 e carimbou o último passaporte que faltava para a Copa do Mundo da Rússia, que será disputada em 2018.

Desde que o Brasil confirmou sua ida ao Mundial, sendo a primeira seleção além da anfitriã a confirmar presença, outros 30 times definiram sua participação no evento em território russo a partir de 14 de junho.

A maior "zebra" da edição de 2018 será, sem dúvida, a ausência da Itália. Eliminada na Repescagem europeia pela Suécia, a Azzurra será a única campeã mundial que não estará no maior torneio de seleções do mundo.

Já os peruanos, comandados pelo argentino Ricardo Gareca, serão aqueles que voltarão a uma Copa depois de passar mais tempo longe: já se vão 38 anos desde a última vez que o Peru foi a um Mundial.

- Classificados: Com a ida dos peruanos, a América do Sul terá cinco representantes na Copa. Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia e Peru tentarão trazer o título para a região, algo que não acontece desde 2002 com o pentacampeonato brasileiro.

A África também contará com cinco equipes: Egito, Marrocos, Nigéria, Senegal e Tunísia e a Ásia conta com outros quatro classificados - Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irã e Japão.

Já as Américas Central e do Norte terão três representantes no torneio: Costa Rica, México e Panamá.

A Europa conta com o maior número de representantes. Serão 14 seleções no total a representar o continente: Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, Islândia, Polônia, Portugal, Rússia, Sérvia, Suíça e Suécia.

- Sorteios: O primeiro compromisso das 32 seleções classificadas será no dia 1º de dezembro, com o sorteio dos grupos do Mundial. Neste ano, haverá o uso do ranking da Fifa para definir quem serão os cabeças de chave e a ordem dos times.

No pote 1, ficam os cabeças de chave: Rússia, Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França. Já no pote 2 ficaram as seleções da Espanha, Peru, Suíça, Inglaterra, Colômbia, México, Uruguai e Croácia.

No pote 3, estão as seleções da Dinamarca, Islândia, Costa Rica, Suécia, Tunísia, Egito, Senegal e Irã.

No último pote, o 4, estão as equipes da Sérvia, Nigéria, Austrália, Japão, Marrocos, Panamá, Coreia do Sul e Arábia Saudita.

A Copa do Mundo da Rússia ocorre entre os dias 14 de junho e 15 de julho de 2018.