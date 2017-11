Sem classificação para Copa, Itália demite técnico Ventura

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou nesta quarta-feira (15) a demissão do técnico Giampiero Ventura, após a seleção da Itália não conseguir se classificar para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Na última segunda-feira (13), a Azzurra ficou no 0 a 0 com a Suécia, placar que tirou a chance da seleção tetracampeã do mundo se classificar para o torneio. A última vez que a Itália ficou de fora da Copa foi há 60 anos.

Duramente criticado por jogadores e dirigentes, Ventura não anunciou a própria renúncia e preferiu aguardar uma reunião da FIGC. Ele tinha contrato até 2020 com a seleção italiana, mas condicionado à classificação ao Mundial. "Eu perdi apenas dois jogos em quase dois anos", justificou-se.

"Eu só posso pedir desculpas aos italianos pelo resultado nas Eliminatórias, mas não pelo meu esforço como técnico", defendeu-se. A demissão de Ventura foi decidida durante uma reunião da FIGC hoje, na qual o presidente da federação, Carlo Tavecchio, confirmou que não abandonará seu cargo, apesar de também estar sendo pressionado. Uma ala de dirigentes da FIGC defende a convocação de novas eleições. Tavecchio também agendou para a próxima segunda-feira uma reunião de conselho para apresentar novas propostas e discutir quem será o técnico da seleção italiana.