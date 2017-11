Nelsinho Piquet encerra temporada-2017 do Mundial de Endurance

Depois de conquistar um segundo e um terceiro lugares nas últimas três etapas no Mundial de Endurance, Nelsinho Piquet disputa neste fim de semana a corrida final do campeonato da categoria LMP2, as 6 Horas do Bahrein, no circuito de Sakhir.

"Essa fase asiática do campeonato tem sido boa para nós, com a conquista de uma pole position em Fuji e do terceiro lugar em Xangai. Vamos trabalhar bastante e fazer o máximo para encerrar a temporada com uma vitória no Bahrein, outra pista que conheço bem", disse.

A exemplo do que aconteceu nas duas provas anteriores, no Japão (onde conquistou a pole position) e na China (onde terminou em terceiro lugar), o piloto da Rebellion Racing encara um desafio numa pista conhecida, já que pilotou no circuito por dois anos na Fórmula 1.

O traçado de 5.412 metros é composto por três grandes retas encerradas por curvas de baixa velocidade, nas quais é possível negociar uma ultrapassagem. Existe ainda um miolo formado por esses de média velocidade e curvas de alta, o que torna difícil encontrar a melhor regulagem do carro.

A programação começa nesta quinta-feira (15) com dois treinos livres, e na sexta-feira (16) serão disputadas mais uma sessão livre e a classificação para a formação do grid de largada. As 6 Horas do Bahrein têm largada prevista para as 11h (horário brasileiro de verão) deste sábado.