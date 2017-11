Itália, Holanda, Chile e EUA podem jogar Copa dos Excluídos

Dois dias após o vexame da Itália em não conseguir uma vaga para a Copa de 2018, na Rússia, surge a ideia de criar o "Mundial dos Excluídos", com partidas entre as seleções que ficaram de fora do torneio da Fifa.

A proposta veio do assessor de esportes da cidade de Savona, na Ligúria, Maurizio Scaramuzza, que colocou o município à disposição para sediar a competição.

"Como todos os italianos, eu torci pela seleção até o último minuto, esperando um gol até o apito final, talvez do nosso conterrâneo El Shaarawy ou qualquer outro milagre, mas nada ocorreu", lamentou-se.

"Nunca imaginamos uma Copa sem a Itália, e por isso proponho um torneio aberto a todas as seleções que não se classificaram", comentou.

A "Copa dos Excluídos" poderia incluir Holanda, Estados Unidos, Chile, Gana e outros países.