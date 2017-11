Técnico sueco se irrita com rumores sobre Ibrahimovic

Com a histórica classificação sobre a Itália para a Copa do Mundo de 2018, o técnico da Suécia, Janne Andersson, já começa a conviver com pressão para convocar o maior jogador do país: Zlatan Ibrahimovic.

Com 36 anos e se recuperando de uma grave lesão no joelho, o craque sueco se aposentou da seleção após a Eurocopa de 2016 e não disputou as Eliminatórias, mas um eventual retorno para a Copa já é cogitado pela imprensa local.

No entanto, Andersson se irritou ao ser questionado sobre Ibrahimovic na coletiva pós-jogo em Milão. "Isso é incrível. Esse jogador parou de atuar pela Suécia um ano e meio atrás e continuamos falando sobre ele", declarou o treinador, que assumira a seleção após a aposentadoria de Ibra.

Já o craque ainda não se pronunciou sobre uma possível volta e postou apenas uma imagem nas redes sociais para comemorar a classificação. Em sua carreira, o atacante do Manchester United disputou apenas uma Copa do Mundo, em 2006, quando a seleção escandinava acabou eliminada pela anfitriã Alemanha nas oitavas de final. (ANSA)