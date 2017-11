Maradona lamenta eliminação da Itália para Suécia

O ex-jogador e ídolo do Napoli Diego Armando Maradona lamentou em suas redes sociais a eliminação da Itália na repescagem para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Através de uma publicação em seu perfil no Facebook, o ex-craque argentino deu seu ponto de vista sobre o empate sem gols diante da Suécia, resultado que tirou a Azzurra do próximo Mundial.

"Lamento muito que a Itália ficará de fora da Copa do Mundo. Os italianos sempre oferecem um brilho para o torneio. Eu assisti ao jogo e, para mim, pareceu que a Itália jogou como a Suécia queria, cruzando a bola. Eles tinham dois grandes zagueiros centralizados. A competição fica cada vez mais dura e mais fechada com o tempo. É triste que a Itália, uma das grandes, tenha ficado de fora da Copa do Mundo da Rússia", escreveu.

Maradona jogou no Napoli entre 1984 e 1991, conquistando dois Campeonatos Italianos e uma Liga Europa. Com a camisa dos partenopei, o argentino atuou em mais de 180 partidas e marcou mais de 80 gols.

Pela seleção da Argentina, Maradona nunca venceu a Itália. Em cinco partidas, foram três empates, um deles com vitória nos pênaltis da Albiceleste, na Copa de 1990, disputada no país europeu, e duas derrotas.