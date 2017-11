Campanha em prol do Futebol em Cadeira de Rodas tem programação especial

A campanha de Crowdfunding (vaquinha online) com o objetivo de arrecadar dinheiro para a aquisição de novas cadeiras de rodas específicas para o Futebol em Cadeira de Rodas será lançada no mesmo dia em que se comemora o aniversário do Clube de Regatas do Flamengo, 15 de novembro.

E para marcar a comemoração e chamar a atenção para a campanha, haverá uma programação especial na sede oficial do Clube de Regatas do Flamengo, na Gávea, às 10h, que contará com a participação e apoio de grandes ex-jogadores do clube.

O evento começará com um partida de futebol entre os jogadores do Clube Novo Ser, e logo depois, às 11h30, será a vez do jogo de exibição do time de masters do Flamengo. O Novo Ser apresentará um vídeo com depoimentos, entrevistas e história sobre a trajetória do próprio Clube e fará uma homenagem para o seu primeiro atleta, Ramon Freitas, que faleceu ano passado.

Além de apoiar a causa, quem for ao evento, poderá conhecer um de seus ídolos de futebol, conhecer o museu do Flamengo e, ao participar da campanha, ganhar uma camisa autografada e brindes exclusivos. A vaquinha online será feita pela plataforma Catarse, e estará disponível a partir do dia 15 de novembro para receber qualquer contribuição em dinheiro.