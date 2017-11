Após aposentadoria, Pirlo fará curso para treinador

O ex-jogador italiano Andrea Pirlo confirmou que fará um curso de técnico de futebol na Uefa após abandonar os gramados. Em entrevista à "Sky Italia", a lenda italiana afirmou, no entanto, que não sabe qual função exercerá de fato no futuro.

"Vou fazer, mas não decidi se serei técnico. Não tenho as ideias claras ainda. Farei o curso de treinador, e depois vejo se ficarei com vontade para começar a trabalhar assim. Vamos ver o que acontece", disse na entrevista.

Pirlo não descartou que pensa também em se tornar dirigente esportivo "porque eu gosto de ver muitas partidas, de ligas diferentes, e de jogadores jovens".

O astro do futebol italiano anunciou que havia se aposentado no dia 5 de novembro, após seu time, o New York City, ter sido eliminado na MLS, a liga norte-americana de futebol. Aos 38 anos, o ex-jogador é considerado um dos maiores meias da Itália, por conta de sua técnica refinada e da "classe" que mostrava em campo.