Por blindagem, Barça se prepara para renovar contrato de Umtiti

Aos 23 anos, o francês Samuel Umtiti é titular absoluto na zaga do Barcelona. Desbancando o experiente Javier Mascherano, que é reserva no time comandado por Ernesto Valverde, o jovem está correspondendo aos 25 milhões de euros (quase R$ 100 milhões) investidos em seu futebol, obrigando o clube catalão a se movimentar para renovar seu contrato e blindá-lo de propostas de transferência.

Os valores do primeiro contrato do zagueiro com o Barça podem ser considerados baixos se comparados ao restante do elenco, e ainda mais baixos se o alto rendimento alcançado for considerado. O salário do atleta é de "apenas" três milhões de euros por ano, e a multa rescisória ronda os 60 milhões de euros, valor fácil de ser superado atualmente, vide as altíssimas quantias desembolsadas em contratações durante a última janela.

O novo vínculo, a ser negociado a partir de janeiro de 2018, deve seguir os parâmetros do acordo com Marc Ter Stegen. Umtiti tem contrato até 2021 no Camp Nou. A renovação prolongaria a parceria por mais uma ou duas temporadas, engordaria seu salário e aumentaria a cláusula de rescisão para cerca de 180 milhões de euros, valor estipulado pela imprensa europeia, igualando o do goleiro alemão.

O agente e irmão do jogador, Yannick Umtiti, teria garantido aos dirigentes catalães que nem ele, nem o zagueiro, tem pressa para negociar a renovação contratual. Samuel estaria extremamente contente no Barcelona e não teria interesse em escutar propostas de outros clubes, ainda que isto não tire o caráter tentador do mercado atual, inflacionado e repleto de cifras astronômicas.