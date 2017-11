Marc Marquez conquista 4º título mundial na MotoGP

O piloto Marc Marquez, da Honda conquistou neste domingo (12) o título mundial da MotoGP 2017. O espanhol, que correu em casa no Grande Prêmio de Valencia, chegou em terceiro lugar na prova, mas garantiu seu título de tetracampeão, vencido também em 2013, 2014 e 2016.

No duelo final com Andrea Dovizioso, o italiano acabou escorregando e abandonando a corrida. Márquez chegou a Valencia com 282 pontos, contra 261 de Dovizioso, ambos com seis vitórias. Para ficar com o título, o italiano da Ducati precisava vencer e ainda torcer para o espanhol ficar abaixo do 11º lugar.