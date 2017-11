Após Mercedes, Sauber sofre tentativa de roubo em Interlagos

Após uma van da equipe Mercedes ser assaltada na saída do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, integrantes da Sauber relataram terem sido vítimas de uma tentativa de roubo ontem (12).

Ruth Buscombe, engenheira da escuderia, descreveu no Twitter o episódio. Segundo ela, uma van da Sauber foi atingida por um carro, também nos arredores do Autódromo, que hoje recebe o GP do Brasil.

"Tenha cuidado ao deixar o circuito, mesmo com reforço na segurança. Fomos atingidos por um carro que tentou nos parar. Um outro ia à frente. Apesar do horário incomum (tarde), eles tentaram nos seguir", contou.

A Sauber não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Na sexta-feira, uma van da Mercedes foi assaltada. Os criminosos estavam armados e levaram itens de valores da equipe. No Twitter, o piloto Lewis Hamilton reclamou do clima de insegurança que afeta o GP do Brasil todos os anos.