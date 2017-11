Rússia aumenta segurança para Copa do Mundo de 2018 após ameaças do EI

O governo da Rússia aumentou as medidas de segurança que a Copa do Mundo de Futebol terá em 2018 como resultado das ameaças do grupo terrorista Daesh (Estado Islâmico). A informação foi do representante da Agência Federal de Turismo da Rússsia para a América Latina , Sergei Kilyakov, à Sputnik.

"O governo russo aumentou muito mais a segurança contra as ameaças do Daesh para o torneio que será realizado em nosso país", disse Kilyakov.

Nos últimos dias, o portal da organização SITE Intelligence Group, especializado em informações sobre grupos terroristas, publicou cartazes com fotos falsas que mostram famosos jogadores de futebol lesionados ou mortos, como o argentino Lionel Messi e o brasileiro Neymar.

Além disso, o grupo terrorista divulgou montagens em que se vê um dos seus membros perto de vários estádios onde os jogos da Copa do Mundo serão realizados.

Enquanto "ninguém está seguro desse mal que o mundo está vivendo, eles podem comparar o que está acontecendo nos países europeus e o que está acontecendo na Rússia onde não houve praticamente nenhum incidente [ataques terroristas] nos últimos anos e o governo russo está garantindo que ele tomará medidas máximas a este respeito", acrescentou Kilyakov.

>> Sputnik