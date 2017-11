Pratto posa com camisa da Argentina e a bola da Copa do Mundo

Mesmo fora das últimas convocações de sua seleção, o atacante Lucas Pratto segue como uma figura importante para o futebol argentino. Neste sábado, o artilheiro do São Paulo divulgou uma foto promocional em que posa com a camisa da equipe de seu país e a bola da Copa do Mundo de 2018.

Pratto ganhou mais chances na seleção argentina enquanto Edgardo Bauza esteve no comando da equipe. Com a queda do treinador e a chegada de Jorge Sampaoli, o atacante do São Paulo perdeu espaço nas convocações, até porque também passou por um grande jejum de gols com a má fase do São Paulo no primeiro turno do Brasileirão.