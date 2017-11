Contra o Vasco, Rodrigo Caio fará sua partida de número 250 pelo São Paulo

O São Paulo visita o Vasco da Gama em São Januário, no Rio de Janeiro, neste domingo. Para além da importância da partida para o time do Morumbi, que pretende escapar de vez do rebaixamento, o confronto será ainda mais especial para o zagueiro Rodrigo Caio. O jogador está prestes a completar seu jogo de número 250 com a camisa tricolor.

"Só eu sei o quanto foi difícil chegar até aqui, porque passei por muitas coisas, e ver este número tão expressivo me deixa bastante orgulhoso. Fico feliz e honrado, e só posso agradecer ao São Paulo por sempre acreditar em mim desde garoto. Em todos os jogos que entrei em campo, sempre dei o meu melhor para representar esta camisa", afirmou o atleta, que é o jogador que mais esteve em campo pelo time na temporada, com 49 aparições.

"Espero poder vestir este manto por muitos jogos, porque é uma alegria grande ser atleta do São Paulo. Subi para o elenco principal com 17 anos de idade, passou tão rápido e agora completarei 250 jogos. Olho para trás e vejo tudo o que passei para celebrar este momento. É gratificante. Meus companheiros sempre estiveram comigo e foram importantes. Sei o quanto batalhei para chegar até aqui, com objetivo e seguirei em busca dos objetivos", completou.

O São Paulo é o 11ª colocado na tabela e vive a expectativa de alcançar os 47 pontos para se livrar de vez do risco de rebaixamento à Série B, atingindo a pontuação mínima estipulada para a permanência na primeira divisão do futebol nacional. A bola rola a partir das 17h (de Brasília).