Com problemas na zaga, Oswaldo esboça time com três jogadores na posição

O técnico Oswaldo Oliveira já pensa nos problemas que terá para escalar sua zaga no jogo contra o Bahia, neste domingo, às 18h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Isso porque sua dupla de zaga titular está fora do confronto. O treinador, no entanto, mostrou, em determinado momento, uma formação totalmente diferente.

No último treino em Belo Horizonte, na Cidade do Galo, o técnico colocou três zagueiros na equipe. Ele entrou com Mateus Mancini e Felipe Santana, o segundo já confirmado como titular, e escalou ainda o jovem Bremmer, que ficou deslocado ajudando a ala direita.

A zaga atleticana vive dois grandes problemas: os titulares, Leonardo Silva e Gabriel estão fora do confronto. O primeiro por suspensão, também terceiro cartão amarelo, já o segundo por problemas físicos. O camisa 30 foi vetado pelo departamento médico depois de sofrer uma pancada na cabeça no duelo contra o Atlético-GO.

Após os testes, Oswaldo voltou para formação original do Galo. Ele não confirmou se vai com Luan no time ou se mantem Otero e Cazares como dupla. O certo é que Adilson, suspenso, abre espaço para Yago e Fred não viaja, também punido pelo terceiro cartão amarelo, dando oportunidade a Rafael Moura.