Com atuação contestada, Verratti é duramente criticado após derrota da Itália

A Itália perdeu para a Suécia no jogo de ida da repescagem para a Copa do Mundo de 2018 e sofre grande risco de ficar fora do torneio mais aguardado no mundo do futebol, algo que não acontece desde 1958. Diante da fraca atuação no primeiro dos dois jogos, Marco Verratti, considerado o principal jogador da equipe, foi duramente criticado pelos jornais italianos.

"Falam dele como um futuro candidato à bola de ouro. Na seleção, fora do sistema do Paris Saint-Germain, parece um pé fora da água. Se atrapalha e é previsível na construção de jogadas, assim como para recuperar a posse de bola", escreveu La Gazzetta dello Sport , dizendo que o meia, suspenso da partida de volta, "não fará falta à Azurra ".

"Nunca convence e levou um cartão amarelo de forma ingênua, que o fará ficar de fora do jogo de volta", apontou o Tuttosport . "Resumindo, foi uma péssima partida, tanto no ritmo de seu jogo, quanto em suas intervenções", completou.

O jogo decisivo será disputado na próxima segunda-feira, a partir das 17h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, o San Siro, em Milão. Com o placar de 1 a 0 na ida, a Itália precisa repetir o placar a seu favor para levar o confronto para a prorrogação e, se necessário, disputa de pênaltis. Para decidir em 90 minutos, é preciso uma vantagem maior de dois gols ou mais. Um empate confirma a Suécia na Copa do Mundo da Rússia, no ano que vem.