Secretaria entrega contrapartida social do Rio Open na Baixada e no interior do Estado

Investir no esporte de base e na qualidade de vida dos moradores do Rio de Janeiro. Este é o objetivo da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude (Seelje) que, neste mês, fará duas entregas importantes aos fluminenses – uma academia ao ar livre em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e uma quadra poliesportiva na Vila do Abraão, em Ilha Grande, Região da Costa Verde do Estado. Como forma de contrapartida social do Rio Open 2017, a iniciativa faz parte do plano de legado do torneio, que é viabilizado pela pasta por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e à Cultura, e faz parte do calendário fixo do Rio de Janeiro.

"Parceria boa é aquela que dá certo. Além de apoiar o Rio Open, que é o maior torneio de tênis da América do Sul, a Secretaria será responsável por entregar dois importantes espaços de fomento ao esporte e aos hábitos saudáveis. A academia ao ar livre e a quadra poliesportiva, frutos da contrapartida social da competição, são demandas antigas dos moradores das regiões de São João de Meriti e Vila do Abraão, respectivamente", afirmou o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Thiago Pampolha.

Com uma estrutura de 215 metros quadrados, a academia tem um formato que permite atender a todas as idades, com 15 aparelhos, entre eles, conjunto de halteres, anilhas e barras. O espaço, com capacidade para atender 20 alunos por turma, servirá para realizar treinos para até 320 pessoas por dia. Uma equipe de professores de Educação Física, com auxílio de um estagiário, ficará à disposição dos frequentadores para auxiliar na prática dos exercícios. Inicialmente, ela funcionará em dois turnos – manhã, das 6h às 10h, e noite, das 17h às 21h. O local escolhido é a Praça dos Três Poderes, no bairro de Vilar dos Teles, em frente à prefeitura de São João de Meriti.

Vila do Abraão ganha quadra poliesportiva

Conhecida pela natureza exuberante e belas praias, a Ilha Grande, na Região da Costa Verde do estado, será beneficiada com uma quadra poliesportiva. A obra, em fase de conclusão, teve início em outubro e deve ser inaugurada ainda neste mês. Com cobertura metálica, que simula um ginásio, o espaço, além de ter iluminação para a prática esportiva noturna, contará com alambrados. Toda a infraestrutura também será fornecida para que as modalidades sejam plenamente desenvolvidas – tabelas de basquete, postes e redes de vôlei, traves e redes de gol de futebol. De acordo com a associação de moradores da região, a comunidade esperava há mais de vinte anos por um novo local para atividades físicas e de lazer.

"Nossa região é carente de atividades esportivas porque, além de um campo de futebol, só tínhamos apenas uma quadra, que foi construída na época do presídio (da Ilha Grande). Com a ação do tempo e por falta reformas, o local está deteriorado. Não estava sendo utilizada mais, pois não havia segurança na quadra, que nem coberta é. Por isso, é de fundamental importância este novo espaço, pois além de muito esporte, será ocupado com os tradicionais eventos da nossa região", comemorou Jeferson da Silva, nascido e criado na Ilha Grande.

A Vila do Abraão tem cerca de 10 mil moradores. A quadra ainda poderá abrigar projetos voltados para a terceira idade, como atividades físicas e de lazer e, ainda, as aulas de educação física das escolas municipais da região.

Doação de materiais esportivos para a Seelje

A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude também recebeu do Rio Open 2017 a doação de materiais esportivos de tênis e de outras cinco modalidades – futebol, futsal, basquete, lutas e vôlei. O saibro, as raquetes e bolas foram destinados à Escolinha de Tênis Fabiano de Paula, projeto mantido pela pasta e que funciona na Rocinha.

"Sempre buscamos ampliar o programa social do Rio Open. Buscamos entender as demandas tendo como diretrizes o esporte, a inclusão e a prática de atividade física. Ficamos muito honrados com entregas como a academia, a quadra e os materiais esportivos. Com iniciativas como essas queremos incentivar crianças, jovens e adultos a praticarem esportes", explicou Luiz Procópio Carvalho, diretor do torneio.

Serviço:

Inauguração da Academia ao Ar Livre

Dia 10 de novembro - sexta-feira

Horário: 16 horas

Praça dos Três Poderes - São João de Meriti