Jovens da base pedem passagem e correspondem no time do Flamengo

O Flamengo conta com um elenco com muitos medalhões. Jogadores de grande nome, que muitas vezes não estavam correspondendo. Com alguns problemas recentes, o colombiano Reinaldo Rueda se viu obrigado a dar oportunidade a jovens revelados nas categorias de base, como o meia Vinícius Junior e os atacantes Lucas Paquetá e Felipe Vizeu. E eles vem correspondendo, dando conta do recado.

Contra o Cruzeiro, no triunfo por 2 a 0, Vinícius saiu do banco para marcar o segundo gol. Vizeu e Paquetá foram titulares com boas atuações. Eles já tinham se destacado na semana passada, quando eliminaram o Fluminense nas quartas de final da Copa Sul-Americana. "Esse é um processo natural. Os jogadores criados no clube sabem da mística e com eles ganhamos em entrega", disse Rueda.

O colombiano, porém, lembrou que não está desprestigiando os mais experientes, porém, vem enfrentando problemas. Os zagueiros Juan e Rever, o meia Diego e o atacante Orlando Berrío estão entregues ao departamento médico. Paolo Guerrero está suspenso sob a suspeita de doping. O lateral-esquerdo Miguel Trauco está servindo à seleção peruana na repescagem das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, que será disputada na Rússia.

"As oportunidades estão aparecendo e acredito que estamos conseguindo aproveitar. Todos querem ter chance de mostrar serviço e o treinador vem conseguindo administrar bem isso", afirmou Vinícius Junior.

O Flamengo volta a campo no domingo, às 17h (de Brasília), quando visita o Palmeiras no Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como a quinta-feira foi de trabalho regenerativo, a definição da formação que vai a campo neste jogo acontecerá apenas nesta sexta-feira pela manhã. Dos atletas citados e que estão fora, apenas Juan tem alguma chance de ser relacionado. No sábado a delegação flamenguista embarca para a capital paulista.