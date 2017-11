Copa Libertadores de Futebol em cadeira de rodas acontece pela primeira vez no Brasil

A Copa Libertadores de Powerchair Football, organizada pela Associação Brasileira de Futebol em Cadeira de Rodas (ABFC), será realizada no dia 16 de novembro, das 9h às 17h, e no dia 17, das 9h às 15h, na Arena 3 do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Com entrada gratuita, o Clube Novo Ser jogará em casa. Além do Brasil, a Argentina e o Uruguai participarão, com dois times representando cada país. Esta é a terceira Copa Libertadores de Power Soccer, que começou em 2015, no Uruguai.

O Power Soccer, também conhecido como Powerchair Football, é uma modalidade paradesportiva de futebol voltada para atletas que utilizam cadeiras de rodas motorizadas. O esporte possibilita que pessoas com deficiências mais graves, como tetraplegia, distrofia muscular, paralisia cerebral, amiotrofia espinhal, mielomeningocele, possam praticá-lo.

Com experiência de cinco Paralimpíadas, Paulo Cruz, que já foi treinador da seleção brasileira de futebol de 7 (praticado por atletas com paralisia cerebral), é desde março o diretor técnico do Clube Novo Ser Power Soccer. Ele trouxe toda a sua bagagem e paixão pelo esporte.

“No dia a dia, os atletas que praticam o futebol de 7 se deslocam sem ajuda, são autônomos. Então, eles chegam aos treinos sem ajuda de um terceiro. Já os jogadores do Power Soccer são dependentes de outra pessoa para suas atividades. E isso impacta muito no treino. Se essa terceira pessoa também não puder ir, como consequência, o jogador não poderá treinar”, afirma Paulo.

Homenagem ao primeiro atleta

Na América do Sul, o Brasil é o pioneiro nessa modalidade, através do Clube Novo Ser. E, neste ano, a taça do Campeonato da Libertadores receberá o nome do primeiro atleta de futebol em cadeira de rodas da América Latina, Ramon Freitas, que faleceu ano passado, em decorrência de uma doença degenerativa, a Distrofia Muscular de Duchenne.

Segundo o fundador do Clube Novo Ser, Ricardo Gonzalez, é fundamental a realização dessa homenagem. “O Novo Ser foi campeão invicto da primeira Libertadores, realizada no Uruguai, e o Ramon fez parte da história do esporte”, ressalta.

Como primeiro jogador, ele abriu caminho para outros atletas. “Ele sempre pediu à Deus que pudesse jogar futebol. Devido a doença, ele nunca poderia jogar futebol. Ele começou indo para o projeto Praia para Todos, até que ele conheceu o Ricardo. Então, ele começou a jogar o Power Soccer. Mas, a maior preocupação do Ramon era ver o esporte crescer”, explica Alberto Freitas, pai do atleta.

O jogo

O jogo é dividido em dois tempos, de 20 minutos cada. O número de jogadores de cada time varia de quatro à oito, sendo que três ficam na linha e um no gol disputando a partida. Não existe impedimento no Power Soccer. Para o jogo ter mais fluidez, a regra é clara: a disputa precisa ser sempre entre dois jogadores, não podendo ter um terceiro jogador à três metros da bola.

Os atletas não podem ultrapassar a velocidade de 10km/h com o uso da cadeira de rodas motorizadas. Uma curiosidade fica por conta da bola de futebol. Ela tem 33 cm de diâmetro, maior quando comparada à bola oficial de futebol tradicional, que possui entre 21 e 22 cm.

Na Libertadores competirão os times: Clube Novo Ser e Rio de Janeiro Power Soccer, representando o Brasil; Máquinas Gerreras de Rosario e Tigres de Pacheco, representando a Argentina; Desportivo Montevideo e Hurucán de Carrasco, representando o Uruguai. O torneio é resultado da parceria entre a Fundación Oportunidad, do Uruguai, a Associação Brasileira de Futebol em Cadeira de Rodas (ABFC) e a Powerchair Football Argentina (PCFA).