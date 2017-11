Com design retrô, Adidas apresenta bola da Copa de 2018

A Adidas apresentou nesta quinta-feira (9), em evento estrelado por Lionel Messi, a "Telstar 18", bola oficial da Copa do Mundo da Rússia, que será disputada no ano que vem.

Com design retrô, o modelo é inspirado naquele usado nos Mundiais de 1970, no México, e de 1974, na Alemanha, as primeiras edições a terem uma bola oficial.

Bola da Copa de 2018 é revelada em evento com Lionel Messi

Além de Messi, o lançamento contou com as presenças de Kaká, Zinédine Zidane, Alessandro Del Piero, Lukas Podolski e Xabi Alonso.

O modelo faz uma releitura estilizada e pixelizada dos clássicos gomos pretos e brancos e conta com o chip "NFC", que permite a comunicação via wireless. A bola estreará no próximo sábado (11), em um amistoso entre Rússia e Argentina em Moscou.