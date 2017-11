Brasil recebe pelaprimeira vez Copa Libertadores de futebol em cadeiras de rodas

O Brasil será sede, pela primeira vez, da Copa Libertadores e da Copa Sulamericana 2017 de futebol em cadeira de rodas motorizadas. Os jogos acontecerão na Arena 3, do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca.

A taça Libertadores será disputada nos dias 16 e 17 de novembro, das 10h30 às 17h30, por seis times: dois do Brasil, dois da Argentina e dois do Uruguai. Entre os representantes brasileiros está o Rio de Janeiro Power Soccer (RJPS), que acaba de conquistar o bicampeonato Brasileiro de Power Soocer, realizado em outubro.

Já a Copa Sulamericana acontece no dia 18 de novembro, das 10h às 15h, e será disputada pelas seleções do Brasil, Argentina e Uruguai, também na Arena 3.

A equipe Rio de Janeiro Power Soccer (RJPS), que acaba de conquistar o bicampeonato Brasileiro de Power Soocer, será uma das representantes brasileiras na Taça Libertadores

"É um ganho enorme poder sediar, no Parque Olímpico, os dois eventos mais importantes da modalidade na América do Sul. Nossa equipe está muito empolgada com a conquista do bicampeonato brasileiro e tem tudo para fazer uma excelente participação na Libertadores. Além disso, temos cinco atletas na seleção brasileira que irão disputar a Copa Sulamericana e tentarão o título inédito para o Brasil", diz Bruno Fernandes, presidente do RJPS – maior time brasileiro da modalidade e o primeiro a ter uma equipe exclusivamente infantil no Brasil.

Sobre o esporte

O Power Soccer é a única modalidade paradesportiva que permite a participação de pessoas com deficiência motora severa, como tetraplegia, paralisia cerebral, distrofia muscular, entre outros, a partir dos 6 anos de idade e de qualquer gênero, no mesmo time.

Criado na França e no Canadá, no final dos anos 70, a modalidade ganhou força e o mundo. Atualmente, é praticada em quase 30 países e já é reconhecida pelo Comitê Paralímpico Internacional (IPC). A expectativa é que se torne uma modalidade paralímpica nos Jogos de 2024.

Serviço:

Copa Libertadores 2017 de futebol em cadeiras de rodas

Data: 16 e 17 de novembro, das 10h30 às 17h30

Copa Sulamericana 2017 de futebol em cadeiras de rodas

Data: 18 de novembro, das 10h às 15h

Local: Parque Olímpico – Arena 3 - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca

Entrada Franca