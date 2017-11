As vezes em que a Itália ficou fora da Copa do Mundo

A Itália inicia nesta sexta-feira (10) o duelo contra a Suécia na repescagem das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2018, que pode fazer o país ficar de fora do principal torneio de seleções do planeta pela terceira vez na história - e a primeira em 60 anos.

Atrás apenas do Brasil (20), a tetracampeã Azzurra - empatada com a Alemanha - é a segunda seleção que mais participou de Mundiais, com 18 presenças, e não fica ausente do torneio desde 1958, ano do primeiro título brasileiro.

A primeira vez foi na edição de estreia, em 1930, no Uruguai, quando muitos países europeus abdicaram de disputar a competição por causa da cara e cansativa viagem de navio até a América do Sul - apenas Bélgica, França, Iugoslávia e Romênia representaram o continente.

Depois dos títulos em 1934 e 1938, a Azzurra voltaria a se ausentar de uma Copa em 1958, na Suécia, porém desta vez por demérito próprio. Nas Eliminatórias da Europa, a então bicampeã dividiu grupo com Irlanda do Norte e Portugal e chegou à última rodada precisando de apenas um empate para se classificar.

No entanto, em 15 de janeiro de 1958, acabou derrotada pelos norte-irlandeses em Belfast por 2 a 1 - o gol da Azzurra foi marcado pelo ítalo-brasileiro Dino da Costa - e terminou a chave na segunda posição, ficando de fora do Mundial.

Desde então, a Itália esteve presente em todas as Copas e ainda ganhou mais dois títulos, em 1982 e 2006. Nas últimas duas edições, contudo, o país não conseguiu passar da fase de grupos, desempenho que, somado ao futebol apresentado nas Eliminatórias, tem preocupado os torcedores para o confronto contra a Suécia.

O jogo de ida acontecerá nesta sexta-feira, em Solna, enquanto a partida de volta será na próxima segunda (13), no estádio San Siro, em Milão.