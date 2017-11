Gum sofre estiramento na coxa e volta a desfalcar o Fluminense

O zagueiro Gum é, mais uma vez, desfalque no Fluminense. Após reclamar de dores, o jogador de 31 anos realizou exames de imagem no CTPA e constatou-se um estiramento muscular na coxa esquerda, que tirará Gum das próximas partidas do Tricolor. O departamento médico não deu prazo de recuperação para Gum, mas confirmou a baixa para o jogo contra o Coritiba, nesta quinta.

Nesta quarta-feira, Gum já iniciou o tratamento junto à fisioterapia do clube. Os demais jogadores realizaram o último treinamento visando a partida contra o Coxa, válida pela 33ª rodada do Brasileiro. O duelo é às 21h no Maracanã, e é encarado como final pelo time de Abel Braga, que quer ser aproximar do G-7.

Depois de ficar afastado dos gramados entre janeiro e outubro por conta das duas cirurgias no pé direito, Gum voltou à equipe de Abel Braga diante do Flamengo, no Campeonato Brasileiro. Depois, atuou por mais quatro rodadas consecutivas, todas como titular: Avaí, São Paulo Chapecoense e Bahia.

A seis rodadas do fim do Brasileirão, a participação de Gum na temporada pode ter chegado ao fim. O zagueiro, porém, tem contrato até o fim de 2018. Com 31 anos, o camisa 3 terá sua permanência discutida entre diretoria e staff, assim como foi no fim do ano passado, por conta do alto salário do camisa 3. No clube desde 2009, Gum é o atleta com mais tempo de casa do atual elenco.