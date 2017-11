Sanchez promete Ronaldo no Corinthians se vencer eleições

O deputado federal Andrés Sanchez (PT-SP) ainda não lançou sua candidatura à Presidência do Corinthians, mas já prometeu que, se vencer as eleições em fevereiro de 2018, "Ronaldo Fenômeno estará no clube".

A candidatura do ex-presidente da equipe paulista deverá ser anunciada no dia 15 de novembro."Se eu for candidato e conseguir ganhar as eleições, Ronaldo Fenômeno vai estar no Corinthians. O cargo vamos ver depois, mas será um cargo alto pela capacidade dele", disse o ex-dirigente.

A eleição no Corinthians será realizada no dia 3 de fevereiro e, até o momento há quatro candidatos confirmados: Antonio Roque Citadini, Osmar Stábile, Felipe Ezabella e Romeu Tuma Júnior.

Andrés Sanchez foi presidente do Corinthians de 2007 a 2010 e foi o grande responsável de contratar Ronaldo em 2009 para atuar no Timão. Ambos se tornaram amigos durante a passagem do ex-atacante pelo clube.