Maradona terá programa de TV durante a Copa de 2018

Na Venezuela, o ex-jogador argentino Diego Armando Maradona anunciou que terá um novo programa de televisão para a Copa do Mundo de 2018.

A atração liderada por Maradona se chamará "De la Mano del 10" e será filmada na Rússia e transmitida para toda a América Latina pela rede de televisão estatal Telesur.

O argentino atualmente está em Caracas, na Venezuela, acompanhando o presidente Nicolás Maduro em um encontro com governadores no Fuerte Tiuna, sede do Ministério da Defesa do país.

Não é a primeira vez em que o polêmico ex-jogador irá comandar um programa televisivo. Em 2015, Maradona foi apresentador do programa "De Zurda" transmitido em Cuba. Já em 2005, o argentino liderou o programa "La noche del 10", onde entrevistou Messi e Pelé.

Apesar de toda a pressão internacional contra Maduro, o astro argentino já declarou diversas vezes eu apoio ao regime venezuelano