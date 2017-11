Cannavaro se despede do Tianjin e pode substituir Felipão

O técnico italiano Fabio Cannavaro, 44 anos, deixou o comando do Tianjin Quanjian, da China, clube que treinava desde 2016 e que conta com o brasileiro Alexandre Pato, e é cotado para substituir Luiz Felipe Scolari no Guangzhou Evergrande, principal time do país asiático.

O ex-zagueiro havia entrado no lugar de Vanderlei Luxemburgo e levou o Tianjin ao título da segunda divisão e ao acesso à elite do futebol chinês. Na última temporada, encerrou a Superliga na terceira posição.

Já o Guangzhou, heptacampeão chinês, deve procurar um novo treinador, uma vez que Felipão decidiu não renovar seu contrato.

Cannavaro, que treinara o clube entre 2014 e 2015, antes da chegada do brasileiro, é o favorito para assumir seu lugar.

Por sua vez, o Tianjin anunciou o português Paulo Sousa, ex-Fiorentina, para o lugar do técnico italiano.