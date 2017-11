Campeonato Mundial Militar de Vôlei de Praia será aberto nesta terça no Rio

O 2º Campeonato Mundial Militar de Vôlei de Praia – que será disputado este ano no Rio de Janeiro – será aberto nesta terça-feira (7), às 19h, em cerimônia no Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEx), na Urca. O evento reunirá autoridades dos ministérios da Defesa e do eEporte, além de atletas e ex-atletas.

O campeonato mundial vai contar 50 esportistas do Brasil, da Alemanha, da China, da Holanda, do Irã, da Jordânia, da Letônia, da Palestina, do Paquistão e de Sri Lanka. As delegações já estão no Brasil para as partidas, que começam amanhã (8).

O acesso a todos os jogos será gratuito e livre para o público. Os jogos da etapa classificatória serão disputados no próprio CCFEx, entre quarta e sexta. As finais serão disputadas no Parque Olímpico da Barra, no fim de semana.

O Brasil está representado, no masculino, pela dupla número 1 do mundo no vôlei, Evandro e André. Também participa das competições, o campeão olímpico Bruno, que desta vez fará dupla com Pedro Solberg, já que Alisson, seu parceiro na conquista da medalha de ouro no ano passado, sofreu uma lesão.

No feminino, a medalhista de prata da Rio 2016 Ágata jogará com Duda, com quem forma dupla desde que sua parceria com Bárbara foi desfeita. A dupla Talita e Larissa, que ficou em quarto lugar na Olimpíada, também estava prevista, mas Talita terá que ser substituída por questões de saúde.