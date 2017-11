Santiago do Chile sediará Jogos Pan-Americanos de 2023

A cidade de Santiago, capital do Chile, foi eleita sábado (4) como a anfitriã dos Jogos Pan-Americanos de 2023.

Os membros da Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa) aprovaram por unanimidade a capital chilena, já que ela era a única licitante para sediar a 19ª edição dos jogos. Buenos Aires, na Argentina, era uma das concorrentes, mas se retirou do pleito no início do ano.

Em um vídeo, a presidente do Chile, Michelle Bachelet, prometeu que a competição será uma "verdadeira celebração do esporte". Para o Pan-Americano de 2023, Santiago receberá mais de 20 modalidades esportivas. Além disso, a cidade também sediará os Jogos Parapan-Americanos.(ANSA)