Prefeita de Turim é convocada para depor sobre festa da Juve

A prefeita de Turim, Chiara Appendino, foi convocada pela Procuradoria da cidade italiana para depor sobre o "caos" durante uma festa da Juventus na praça San Carlo no dia 3 de junho. A confusão causou a morte de uma mulher e feriu 1,5 mil.

"Fui notificada pela Procuradoria de Turim para depor sobre os fatos na praça San Carlo. Oferecerei como sempre a máxima colaboração aos investigadores porque é de interesse de todos os cidadãos que sejam reconstruídos os fatos e definidas as responsabilidade de cada um", informou em nota a Prefeitura.

Além de Appendino, foram convocados para depor o ex-chefe de Gabinete da prefeita Paolo Giordana; a dirigente comunal, Chiara Bobbio, - que era responsável por "eventos de terceiros"; o chefe do gabinete da delegacia, Michele Mollo; o comissário de polícia, Angelo Bonzano, responsável pela "ordem pública" no dia do evento; o presidente da Turismo Torino, entidade que gere o turismo na cidade e era responsável pela organização da festa, Maurizio Montagnese; e o diretor da Turismo Torino, Danilo Bessone.

Todos são investigados sob as acusações de lesão e homicídio culposo (quando não há intenção de matar). De acordo com informações da mídia italiana, há ainda a possibilidade de outros dirigentes públicos serem intimados.

O "caos" na praça San Carlo ocorreu durante a exibição da final da Liga dos Campeões da Europa entre Juventus e Real Madrid.

Testemunhas relataram que a multidão entrou em pânico após ouvirem barulhos similares a explosão de bombas, causando o temor de um atentado terrorista. No entanto, acredita-se que o uso de fogos de artifício ou a queda de uma grade tenha causado a situação. As milhares de vítimas, que apresentaram lesões leves, acabaram sendo pisoteadas no meio da multidão.

Dias após ficar internada, a italiana Erika Pioletti, 38 anos, faleceu no hospital. Ela sofreu um ataque cardíaco durante a confusão e também foi pisoteada. (ANSA)