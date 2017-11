Pirlo confirma despedida do futebol e recebe homenagens

O ídolo italiano Andrea Pirlo, 38 anos, confirmou com uma postagem nas redes sociais que se aposentou dos gramados na derrota de sua atual equipe, o New York City, ocorrida neste domingo (5).

"Último jogo na MLS. Como meu tempo no NYFC chegou ao fim, eu quero deixar algumas palavras. Eu quero agradecer a todos pelo carinho e apoio que eles me mostraram nesta cidade incrível. [...] Não foi apenas minha aventura em NY que chegou ao fim, mas minha jornada como jogador de futebol também", escreveu nesta segunda-feira (6) em uma longa postagem.

"Eu gostaria de agradecer a minha família e aos meus filhos pelo apoio e o amor que eles deram para mim, a cada time que eu tive a honra de jogar, cada colega que eu tive o prazer de jogar ao lado, todas as pessoas que fizeram a minha carreira ser incrível e, por último, mas não menos importante, todos os fãs que o mundo me deu e me apoiaram. Vocês sempre estarão em meu coração", concluiu.

Assim que confirmou sua aposentadoria, inúmeros jogadores, técnicos e fãs usaram as redes sociais para homenagear o craque italiano. Um dos primeiros a se manifestar foi o goleiro da Juventus, Gianluigi Buffon, que afirmou que "quem jogou com Andrea entendeu o significado da palavra 'único'". "Campeão que alternou classe, elegância e humildade", escreveu no Twitter.

Recém-aposentado, o eterno "Capitão" da Roma, Francesco Totti, também usou o Twitter para elogiar Pirlo e escreveu que "foi uma honra jogar com você e contra você, um campeão de classe imensa". A Juventus também usou as redes sociais para homenagear o italiano. "Um verdadeiro gênio do jogo bonito disputou sua última partida ontem. Foi uma honra compartilhar essa jornada com você. Grazie, Maestro", escreveu o clube que ainda postou um vídeo com os melhores lances da carreira do jogador pelo time de Turim.

Já o Milan lembrou de todas as conquistas do jogador pelo clube em suas 10 temporadas.

A Uefa, em sua página em italiano no Twitter, postou um vídeo que relembrava a carreira do astro italiano. Já a Fifa, através da conta da Copa do Mundo, também homenageou o jogador escrevendo "classe, elegante e para sempre um vencedor da Copa do Mundo. Seu talento no campo será muito sentido. Feliz aposentadoria". - Carreira: Pirlo começou sua carreira em 1995, no pequeno Brescia, de onde saiu três anos depois para a Inter de Milão. Porém, com direito a dois empréstimos, ele foi vendido para o rival Milan e começou a criar uma carreira de sucesso no futebol.

Pelo rossonero, ele conquistou dois títulos do Campeonato Italiano (2003/2004 e 2014/2015), uma Copa da Itália (2002/2003), uma Supercopa (2004) e duas Liga dos Campeões da Europa (2002/2003 e 2006/2007).

Em 2011, ele trocou o time de Milão pela Juventus e conquistou mais quatro títulos do Campeonato Italiano em sequência (de 2011 a 2015). Há três anos, ele trocou Turim por Nova York, onde não conseguiu conquistar nenhum título. Entre os anos de 2002 e 2015, Pirlo também foi um gênio na seleção italiana, conquistando o Mundial de 2006.

Com 22 anos de carreira profissional, Pirlo chegou a quase 800 jogos e se tornou um dos maiores da história do futebol italiano.