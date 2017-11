Guerrero viaja ao Peru, e afirma estar tranquilo após caso de doping

O atacante Paolo Guerrero falou pela primeira vez após ser flagrado no exame antidoping pela presença de Benzoilecgonina, principal metabólito da cocaína. Em um rápido relato à TV Latina, do Peru, o atacante do Flamengo afirmou estar tranquilo e fez questão de demonstrar a sua torcida pelos seus companheiros de seleção.

"Estou tranquilo. Vamos fazer força para ganhar. Estou unido com todo o grupo e meus companheiros. Eles têm todo o meu apoio e desejo sorte a eles. Queremos ganhar e classificar, que é o objetivo de todos", declarou na saída de um restaurante em Lima.

A imprensa peruana informa que o atacante esteve presente em uma longa reunião na Federação Peruana de Futebol no último domingo para analisar os próximos passos da busca por uma resposta do porquê do atacante ter sido flagrado no antidoping. Contando com a presença do advogado Pedro Fiba e do bioquímico Luiz Carlos Cameron, ficou decido na reunião que o próximo passo será a abertura de uma contraprova.

Sem poder contar com Guerrero, que está suspenso preventivamente por 30 dias pela Fifa, o Peru decide uma vaga para a Copa do Mundo da Rússia no ano que vem diante da Nova Zelândia. A primeira partida acontece em Wellington, capital da Nova Zelândia, no próximo dia 11 de novembro. Quatro dias mais tarde, as seleções retornam a campo para o duelo de volta, em Lima, capital peruana.