Flamengo perde para o Grêmio por 3 a 1 em Porto Alegre

O Flamengo foi derrotado por 3 a 1 pelo Grêmio nos domínios do adversário. Os gols saíram apenas no segundo tempo. Logo no primeiro minuto do período complementar da partida, Everton Ribeiro abriu o placar. No entanto, poucos minutos depois, o atacante Everton marcou duas vezes e Luan deu números finais à partida.

O equilíbrio pautou os movimentos da etapa inicial em Porto Alegre. Com dificuldades impostas por ambas as defesas, o recurso mais utilizado pelos atletas foram os arremates de longa distância. Através desse recurso, Rafael Vaz levou perigo ao gol de Paulo Victor, seguido por Renê, que passou perto de acertar o ângulo adversário com um belo chute de pé canhoto.

Jogadas de bola parada também mostraram sua importância na tentativa de furar o bloqueio defensivo do time gaúcho. Em falta na lateral da área, Éverton encontrou Everton Ribeiro próximo à marca do pênalti. O camisa 7 desviou de canhota, levando muito perigo.

No início do segundo tempo, Everton Ribeiro apareceu novamente, dessa vez para ir às redes. Em bela trama que começou no setor defensivo, o meia-atacante completou de cabeça o cruzamento de Éverton vindo do lado esquerdo, sem chances para Paulo Victor. Com a vantagem, o adversário passou a buscar mais o jogo.

Everton, que entrou no lugar de Fernandinho na etapa complementar, marcou duas vezes em sequência e virou a partida para o Grêmio. Em seguida, Luan aproveitou cruzamento na área e finalizou para anotar o terceiro tento adversário.

Na próxima rodada da competição nacional, o Flamengo receberá o Cruzeiro. O confronto será disputado nessa quarta-feira (08), com bola rolando na Ilha do Urubu a partir das 21:45h.

Com site oficial do Flamengo