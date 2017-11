Ferrari conquista campeonato de construtores de Endurance

A Ferrari conquistou neste domingo (5) o campeonato de construtores do Mundial de Endurance (WEC) na classe GTE Pro.

Esse é o quinto título escuderia nesta categoria, que, desde 2012, só não venceu no ano de 2015. A vitória ocorreu na corrida de seis horas de Xanghai, na China.

A conquista do campeonato de construtores veio graças ao terceiro lugar de James Calado e Alessandro Pier Guidi, que estão na liderança do campeonato de pilotos com dois pontos de distância de Frederic Makowiecki e Richard Lietz, da Porsche.

A última prova da temporada da WEC será no Bahrein, nos dias 17 e 18 de novembro.(ANSA)