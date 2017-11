Começa julgamento de Marin nos EUA por subornos

O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) José Maria Marin, 85 anos, participou nesta segunda-feira (6), em Nova York, nos Estados Unidos, do primeiro do dia do julgamento no qual ele é réu por corrupção.

Além de Marin, também são acusados o peruano Manuel Burga e o paraguaio Juan Ángel Napout, todos envolvidos no escândalo que abalou a imagem da Fifa e da cartolagem do futebol mundial em 2015.

O ex-chefe da CBF saiu do Tribunal Federal do Brooklin em meio ao protesto de dois cidadãos brasileiros, um deles ex-funcionário da entidade, segundo o "Globo Esporte", que seguravam uma faixa contra o cartola.

Em regime de prisão domiciliar em um luxuoso edifício de Manhattan desde novembro de 2015, Marin é acusado de cobrar propinas em contratos de transmissão televisiva e marketing relativos à Copa do Brasil, à Copa América e à Libertadores.

O primeiro dia de julgamento deu início à escolha do júri, processo que deve durar até quinta-feira (9). Apenas depois disso, a juíza Pamela Chen começará a tomar depoimentos de testemunhas de defesa e acusação.

O caso é julgado nos Estados Unidos porque Marin teria usado o sistema bancário norte-americano para movimentar o dinheiro supostamente fruto de propina.