St-Pierre finaliza Bisping com um mata-leão e recupera o cinturão dos médios no UFC

Para fechar um evento histórico, nada melhor do que um feito para entrar para a história. Foi exatamente o que aconteceu no UFC 217, ocorrido em Nova York (EUA), neste sábado (4). Depois de nocautes, finalizações e muita emoção durante todo o show, a noite se encerrou com o retorno de triunfal de Georges St-Pierre, que finalizou Michael Bisping no terceiro round e conquistou o título dos médios do UFC após quase quatro anos fora do octógono.

Com uma atuação estratégica, como sempre foi sua marca, St-Pierre começou bem na trocação, sem pressa para usar suas derrubadas. Ele conseguiu a primeira só no fim do primeiro round. O canadense foi mais atingido no segundo assalto e chegou a ficar com o rosto ensanguentado, mas ainda assim manteve a frieza, seguiu trocando bem de pé e colocou para baixo no momento certo. No terceiro assalto, depois de acertar um cruzado de esquerda que derrubou Bisping, GSP atacou por cima, fez o inglês virar para se proteger e encaixou um mata-leão que o apagou no octógono.

"Meu sonho se tornou realidade. Bisping me machucou bastante. Eu acredito que não gostaria de enfrentá-lo de novo (risos). Esse não é o meu peso, e fiz isso pelo desafio, mas não sei ainda o que vou fazer. Sou muito pequeno para crescer até o tamanho desses caras. No MMA, é importante preparar armadilhas para os seus adversários. Queria dizer uma coisa... Neste esporte, não ganha quem tem mais colhões que o adversário, mas, sim, quem tem mais armas e mais habilidade", declarou o novo campeão dos médios do UFC.

Aos 36 anos, St-Pierre se tornou o quarto lutador na história do UFC a conquistar títulos em duas categorias diferentes na organização. O canadense agora soma um cartel de 26 vitórias e duas derrotas na carreira. Já Bisping, teve interrompida uma sequência de cinco vitórias. O inglês agora tem um cartel de 30 vitórias e oito derrotas.

Confira os resultados do UFC 217

Georges St-Pierre finalizou Michael Bisping no terceiro round

TJ Dillashaw nocauteou Cody Garbrandt no segundo round

Rose Namajunas nocauteou Joanna Jedrzejczyk no primeiro round

Stephen Thompson venceu Jorge Masvidal na decisão dos juízes

Paulo Borrachinha nocauteou Johny Hendricks no segundo round

Card preliminar

James Vick nocauteou Joe Duffy no segundo round

Mark Godbeer venceu Walt Harris por desclassificação no primeiro round

Ovince St-Preux nocauteou Corey Anderson no terceiro round

Randy Brown venceu Mickey Gall na decisão dos juízes

Curtis Blaydes nocauteou Alexey Oliynyk no segundo round

Ricardo Carcacinha nocauteou Aiemann Zahabi no terceiro round