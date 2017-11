Ítalo-brasileiro Éder salva Inter de derrota em casa

Com um gol do ítalo-brasileiro Éder, a Inter escapou de uma derrota em casa para o Torino neste domingo (5) e arrancou um empate por 1 a 1, mantendo sua invencibilidade no Campeonato Italiano.

Candidata ao título, a "Beneamata" tinha uma boa oportunidade de colocar pressão sobre o líder Napoli, mas viu o Toro abrir o placar aos 14 minutos do segundo tempo, em um chute de fora da área de Iago Falque.

No entanto, aos 33, Ivan Perisic levantou a bola na área, Mauro Icardi ajeitou, e Éder, de frente para o gol, mandou para a rede. Com o empate, a Inter sobe para 30 pontos no Campeonato Italiano, um a menos que o Napoli, que ainda entra em campo neste domingo.

Além disso, o time nerazzurro pode ser ultrapassado por Juventus e Lazio, que também têm um jogo a menos. Já o Torino está na sétima posição, com 17 pontos.