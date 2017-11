Antigos rivais, Carille e Valentim trocam elogios antes do Derby

Iniciado há 100 anos, o clássico entre Corinthians e Palmeiras será travado neste domingo com dois treinadores em começo de carreira, um deles ainda na condição de interino. Antigos rivais dentro de campo, Alberto Valentim e Fábio Carille trocaram elogios antes do confronto decisivo pelo Campeonato Brasileiro.

Durante os anos 1990, o então lateral direito Alberto Valentim defendia o Atlético-PR, enquanto Fábio Carille atuava pelo Coritiba. Com uma trajetória de maior destaque, incluindo passagens por clubes como São Paulo e Flamengo, além do futebol italiano, o atual técnico interino do Palmeiras ganhou elogios do corintiano.

"Joguei com ele algumas vezes em 1996, pelo Paranaense. Pelas minhas deficiências físicas, principalmente, posso dizer que eu cheguei longe demais como atleta. Já o Alberto foi um excelente jogador. Atuou no Flamengo, na Itália. É um grande amigo, que ele tenha muito sucesso na carreira como técnico", afirmou Carille.

A convite de Alberto Valentim, ainda na época em que trabalhavam apenas como auxiliares de Palmeiras e Corinthians, os dois antigos laterais tiveram a oportunidade de rememorar os velhos tempos durante encontro em uma pizzaria.

"O Carille é alguém que admiro muito. Em um passado recente, batemos papo sobre futebol durante três horas e meia. Conversamos e trocamos ideia sobre treinamentos, sobre o que pensamos. É um cara espetacular e está mostrando toda sua qualidade depois que teve a chance de ser treinador", afirmou Valentim.

Contratado pelo Corinthians em 2009, Fábio Carille assumiu como interino três vezes antes de acabar efetivado. Após fracassar na tentativa de trazer o colombiano Reinaldo Rueda em dezembro de 2016, o clube alvinegro apostou de forma bem-sucedida no antigo auxiliar, ganhador do Campeonato Paulista e atual líder do Brasileiro.

Em sua quinta passagem como interino do Palmeiras desde 2014, Alberto Valentim frequentemente ouve o nome do corintiano quando questionado sobre a chance de acabar efetivado. Respaldado pelo elenco, ele ganhou força para seguir o mesmo caminho traçado por Carille após a renovação de Mano Menezes com o Cruzeiro.

Mais de 20 anos depois de se cruzarem dentro de campo no Campeonato Paranaense, Alberto Valentim e Fábio Carille se encontrarão a partir das 17 horas (de Brasília) deste domingo, em Itaquera, desta vez com a oportunidade de brigar pelo título brasileiro em pleno Derby.