Sem Neymar, PSG atropela Angers com show de Cavani e Mbappé

A ausência de Neymar não foi problema para o Paris Saint-Germain dar outro show no Campeonato Francês. Neste sábado, o time da capital não teve o brasileiro, mas Cavani e Mbappé, duas vezes cada, e Draxler garantiram a goleada do PSG por 5 a 0 contra o Angers, fora de casa.

Neymar ficou fora do duelo por conta de uma pancada na coxa esquerda, sofrida na vitória sobre o Anderlecht, na terça, pela Liga dos Campeões. Pelo incômodo na região, o craque nem viajou para o estádio Jean-Bouin. Além do camisa 10, Marquinhos, que foi pai nesta semana, e Di María, que ganhará um filho nos próximos dias, foram liberados para ficar com a família, enquanto Thiago Motta foi desfalque por lesão no joelho.

Com as baixas, Kimpembe, Pastore e Draxler ganharam oportunidades no time de Unai Emery, que precisou de apenas quatro minutos para abrir o marcador. No primeiro ato do show de Daniel Alves, o lateral deu lindo lançamento para Mbappé, que emendou um chute de primeira para balançar as redes.

Dani Alves estava impossível e, aos 13 minutos, deu novo belíssimo passe, desta vez para Draxler. O camisa 2, posicionado como meio-campista na jogada, deixou o alemão sozinho para tocar sobre cobertura e anotar um golaço.

Foi a primeira vez que Daniel Alves deu duas assistências em uma mesma partida desde novembro de 2015, quando conseguiu o feito em confronto do Barcelona contra a Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol.

Com a partida definida, o PSG passou a trocar mais passes e o futebol do trio de ataque formado por Draxler, Mbappé e Cavani começou a aparecer cada vez mais. Dos substitutos, inclusive, Pastore foi o único que não conseguiu aproveitar a oportunidade para mostrar um bom futebol.

Com 30 jogados, o time da Cidade Luz anotou o terceiro. Rabiot lançou Mbappé, que foi à linha de fundo em alta velocidade e tocou de letra para Cavani, que chegou batendo e estufou as redes.

Na etapa final, o Angers até esboçou uma reação, mas Cavani anotou mais um tento aos 15 minutos. Draxler dominou no meio-campo e lançou para o uruguaio, que surpreendeu a zaga pelo lado direito e bateu firme para anotar o quarto gol.

Enfim, Emery resolveu poupar alguns de seus principais jogadores. Dani Alves pediu substituição e deu lugar a Meunier, enquanto Draxler saiu para a entrada de Lo Celso. Em seguida, Lucas ganhou uma oportunidade no lugar de Cavani.

Apesar da goleada já estabelecida, Lucas ainda teve tempo de aproveitar bem sua chance. Com 36 jogados, o camisa 7 dominou no campo defensivo, limpou um marcador e deu ótima enfiada para Mbappé, que driblou o goleiro e marcou o quinto.

Esta foi a sétima vez que o PSG aplicou uma goleada nesta temporada, sendo a quarta no Campeonato Francês. Em 17 jogo, os parisienses venceram por pelo menos três gols de diferença em 11 deles. Até agora são 58 tentos marcados e apenas nove sofridos.

O 10º triunfo em 12 partidas faz com que o PSG mantenha-se tranquilo na liderança do Campeonato Francês, com 32 pontos - abrindo sete de vantagem para o Monaco, que ainda jogará contra o Guingamp neste sábado. O Angers é o 13º, com 13 pontos.

Na próxima rodada, o PSG recebe o Nantes, sábado, às 14h (de Brasília). No mesmo dia, mas às 17h, o Angers visita o Guingamp.