Pela Superliga e fora de casa, Minas vence o Vôlei Renata

Na tarde deste sábado (4/11), na cidade de Campinas (SP), o Minas teve mais um desafio válido pela Superliga Masculina de Vôlei 2017/18. O adversário foi a equipe do Vôlei Renata. Em uma hora e 33 minutos de partida, a equipe comandada pelo técnico Nery Tambeiro não tomou conhecimento dos donos da casa. O Minas venceu o confronto por 3 sets a 0 (25/21, 25/16 e 25/20). Com o resultado, a equipe minastenista chegou ao terceiro triunfo na temporada 2017/18 da Superliga Masculina, a segunda consecutiva. Agora, os mineiros ocupam a vice-liderança da Superliga, com dez pontos, atrás apenas do líder Sada/Cruzeiro, que tem 15.

O Minas volta a jogar pela Superliga na quarta-feira (8/11), quando enfrenta, na Arena MTC, às 20h, o Sesi-SP.

Troféu Viva Vôlei

Decisivo no confronto, o ponteiro minastenista Bisset foi o melhor jogador em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei.

Com a palavra

"Hoje foi o dia em que tivemos poucos erros, tentamos jogar uma partida melhor, aprendendo cada vez mais, para que a vitória acontecesse. Hoje deu certo, aconteceram as coisas e conquistamos a vitória" - ponteiro Bisset.

O jogo

O Minas não teve um bom início de partida e viu o Vôlei Renata criar pequena vantagem. Aos poucos, a equipe minastenista corrigiu os erros e encostou no placar. Com Bisset no saque, o Minas empatou o confronto no primeiro set. Na parte final, os mineiros foram melhores que o adversário. Dessa forma, fecharam a parcial por 25/21.

O Vôlei Renata esteve melhor que o Minas no início do segundo set. Porém, depois que a equipe comandada por Nery Tambeiro empatou a parcial, o jogo mudou. O Minas disparou no marcador e não tomou conhecimento do adversário. Sem problemas, os mineiros fecharam o segundo set com vitória por 25/16.

O terceiro set começou equilibrado. Após o quinto ponto, o Minas foi melhor, com bom aproveitamento no ataque. Apesar da boa partida do Vôlei Renata, o Minas fechou a parcial por 25/20 e venceu o jogo por 3 sets a 0.

Ficha técnica

Vôlei Renata: Rodriguinho, Leandro Vissoto, Vini, Júnior, Diogo, Tiago Mão e Bello (líbero).

Entraram: William, Matheus e Renan.

Técnico: Horácio Diléo.

Minas: Marlon, Felipe Roque, Flávio, Pétrus, Honorato, Bisset e Rogerinho (líbero).

Entraram: Maique, Davy e Carísio.

Técnico: Nery Tambeiro.

Árbitros: Gustavo Costa e Jediel de Carvalho.

Superliga 2017/18

14/10 - JF Vôlei (1 x 3) Minas - Juiz de Fora (MG)

22/10 - Corinthians-Guarulhos (3 x 2) Minas - Guarulhos (SP)

28/10 - Minas (3 x 1) Montes Claros Vôlei - Arena Minas Tênis Clube

4/11 - Vôlei Renata (0 x 3) Minas - Campinas (SP) - Rede TV!

8/11 - 20h - Minas x Sesi-SP - Arena Minas Tênis Clube

11/11 - 21h - EMS Taubaté Funvic x Minas - Taubaté (SP) - SporTV

18/11 - 18h - Minas x Sada Cruzeiro - Arena Minas Tênis Clube

23/11 - 19h - Minas x Sesc-RJ - Arena Minas Tênis Clube - SporTV

1/12 - 18h - Minas x Copel/Telecom/Maringá - Arena Minas Tênis Clube

13/12 - 19h30 - Minas x Ponta Grossa Caramuru - Arena Minas Tênis Clube

16/12 - 18h - Minas x Lebes/Canoas - Arena Minas Tênis Clube

Patrocinador: JAM Engenharia

Patrocinador: Hermes Pardini

Patrocinador: UniBH

Fornecedor de material esportivo: Karine Lessa

Fotos: Marcos Ribolli/Vôlei Renata.