Segundo imprensa Argentina, Guerrero foi pego no doping em jogo pelas Eliminatórias

O atacante Paolo Guerrero pode desfalcar a seleção do Peru na Repescagem para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. A informação foi vinculada pelo canal televisivo ESPN , da Argentina. Segundo a publicação, o jogador teria sido flagrado no exame antidoping após a partida entre Argentina e Peru, válida pelas Eliminatórias.

A Federação Peruana de Futebol (FPF) teria sido notificada pela entidade que organiza as Eliminatórias, e aguarda o resultado da contra-prova para poder se pronunciar oficialmente. Caso a suspeita seja confirmada, Guerrero pode perder os dois jogos contra a Nova Zelândia, válidos pela Repescagem para a Copa de 2018.

As publicações de periódicos da Argentina e do Peru, países que empataram por 0 a 0 no dia 5 de outubro, afirmam que o atacante do Flamengo testou positivo para uma "droga social", ou seja, fez uso de uma substância que não necessariamente teria sido utilizada para ganho esportivo.

O Flamengo, clube que Guerrero defende desde 2015, não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Em contato com a Gazeta Esportiva , a assessoria oficial do clube afirmou que não foi notificada e, portanto, não irá se pronunciar.

O camisa 9 do Mengo não joga uma partida oficial pelo clube desde 19 de outubro, quando participou da goleada por 4 a 1 sobre o Bahia, pelo Brasileirão. O peruano se recuperou de dores na parte posterior da coxa esquerda e voltou a treinar com o grupo carioca na manhã desta sexta-feira.