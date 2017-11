Prefeita de Roma convida cartolas a Auschwitz

Depois dos recentes episódios de antissemitismo no futebol italiano, a prefeita de Roma, Virginia Raggi, decidiu convidar cartolas para a viagem que a capital promove anualmente ao campo de concentração nazista de Auschwitz, na Polônia.

Chamada "Viagem da Memória", a excursão estudantil é feita em parceria com a comunidade hebraica da cidade e, em 2017, será realizada entre os dias 5 e 7 de novembro.

Desta vez, Raggi também convidou o presidente da Associação Italiana de Jogadores de Futebol, Damiano Tommasi, e o chefe do departamento de juniores da entidade, o campeão mundial Simone Perrotta.

"Não podemos ignorar o que aconteceu nos estádios nos últimos dias. Aquilo não é futebol, não é esporte. Por isso, decidimos lançar um sinal para sensibilizar todos sobre a importância da história e da memória como antídotos contra o antissemitismo, o ódio e a violência", disse a prefeita.

No último dia 22 de outubro, torcedores da Lazio espalharam panfletos com a imagem da adolescente Anne Frank, vítima do nazismo, vestindo a camisa da Roma. Além disso, nos dias seguintes, torcedores organizados de várias equipes, como Juventus, Fiorentina e a própria Roma, tentaram abafar leituras em homenagem à jovem realizadas antes do início das partidas.